Россия разработала варианты облика элементов лунной базы

РКК «Энергия» разработала варианты проектного облика элементов лунной базы

Разработаны варианты проектного облика элементов лунной базы. Об этом со ссылкой на отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» за 2025 год сообщает ТАСС.

«В 2025 году выполнялись работы в рамках по созданию научно-технического задела в обеспечение создания шлюзового отсека и других составных частей лунных пилотируемых космических аппаратов. Разработаны предложения по вариантам проектного облика шлюзового отсека и элементов лунной базы», — говорится в документе.

В апреле член общественного совета госкорпорации «Роскосмос» Игорь Маринин в эфире радиоканала «Слушаем!» на Радио России заявил, что Россия на Луне соберет ядерную энергетическую установку в 2032 году.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что Российская академия наук одобрила концепт российского сегмента совместной с китайской стороной Международной научной лунной станции (МНЛС) — International Lunar Research Station (ILRS).