Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 29 мая 2026Мир

Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию нового премьера

ТАСС: Президент Венгрии Шуйок не уйдет в отставку из-за ультиматума Мадьяра
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался уходить в отставку по требованию нового премьер-министра страны Петера Мадьяра и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему между ними конфликту. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на пресс-службу дворца Шандора.

В публикации указано, что призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, негативно сказываются на конституционном функционировании и авторитете института президента республики.

Стоит отметить, что президент в Венгрии выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит правительству, которое возглавляет премьер-министр

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился с гневным посланием к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и призвал его уйти в отставку до конца мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

    В ЕС назвали ожидаемый заработок от нового налога

    Путин провел параллели между Украиной и Арменией

    Путин предположил причину инцидента с БПЛА в Румынии

    Президент Венгрии отказался уходить в отставку по требованию нового премьера

    Путин объяснил реакцию ЕС на упавший в Румынии дрон

    Президент Лукашенко обрушился с критикой ставок утилизационных сборов в ЕАЭС

    Названа общая уязвимость России и Казахстана

    Путин «заговорился» с Лукашенко

    Мужчина сбежал из автозака и попал под поезд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok