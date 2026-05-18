Мадьяр обрушился с гневным посланием на президента Венгрии

17:35, 18 мая 2026

Премьер Венгрии Мадьяр призвал президента Шуйока уйти в отставку до 31 мая
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Мадьяр. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился с гневным посланием к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку и призвал его уйти в отставку до конца мая. Обращение политика опубликовано в соцсети X.

«За два бесславных года пребывания на посту президента Венгрии Тамаш Шуйок провалил все испытания на человеческую, правовую и политическую пригодность. (...) Вы должны уйти. И вы уйдете. У вас еще есть возможность сделать это добровольно до 31 мая», — написал венгерский премьер.

В своем обращении Мадьяр назвал Шуйока «президентом-марионеткой Виктора Орбана» и подчеркнул, что Венгрии нужен новый глава государства, который будет предан не конкретному политическому лагерю, а всему венгерскому народу. По словам премьер-министра, действующий президент является препятствием на пути к переменам, за которые венгры проголосовали на прошедших парламентских выборах.

Ранее Шуйок отверг требование Мадьяра уйти в отставку, заявив, что для этого нет никаких юридических или конституционных оснований. По словам президента, новый премьер пытался убедить его досрочно покинуть свой пост, однако Шуйок ответил, что намерен продолжать работу.

