Президент Венгрии отказался уходить

11:21, 18 мая 2026Мир

Президент Венгрии Шуйок отверг требование Мадьяра уйти в отставку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lukas Barth-Tuttas / dpa / Globallookpress.com

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отверг требование нового премьер-министра Петера Мадьяра уйти в отставку. Об этом он заявил в интервью Index.hu.

«Как стало ясно из вышеизложенного, в настоящее время нет никаких юридических или конституционных оснований, которые могли бы оправдать мою отставку. Я принес присягу Конституции и защите конституционного порядка, и эта присяга связывает меня с господствующим большинством, меньшинством и всей политической нацией», — сказал политик.

Также, по словам президента, Мадьяр пытался убедить его уйти досрочно, однако Шуйок ответил, что намерен продолжать работу. «Здесь стало ясно, что основой разногласий между нами является сильное политическое требование конституционного пересмотра должности президента республики, в то время как я исполняю свои обязанности в рамках действующих правовых и конституционных норм», — добавил он.

Ранее Мадьяр призвал президента Шуйока уйти в отставку и не мешать обновлению страны. Новый премьер также обвинил президента в том, что тот потакал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах вместо того, чтобы служить гарантом конституции.

