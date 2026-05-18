12:10, 18 мая 2026

Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н

Су-57 совершил полет с разведывательно-прицельным подвесным комплексом
Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил полет с универсальным разведывательно-прицельным подвесным комплексом. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

По данным издания, речь может идти об оптико-электронном комплексе 101КС-Н. «Именно отсутствие таких контейнеров в войсках, является одной из причин ограниченности наших многофункциональных истребителей в их вариативности», — говорится в публикации.

Издание обратило внимание, что аналогичное оборудование получают самолеты Су-34, что является одной из причин их активного использования в боевых действиях.

В июле Military Watch Magazine заметил, поставленные Воздушно-космическим силам (ВКС) России госкорпорацией «Ростех» Су-34 получили универсальные контейнеры разведки «Сыч» трех вариантов — для радиотехнического, радиолокационного или оптического наблюдения.

В мае 2020-го газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе, сообщила, что ВКС получат к 2027 году не менее 76 сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 с индексом НВО («Новые возможности») — модернизированных в рамках опытно-конструкторской программы «Сыч» самолетов.

