13:11, 18 мая 2026Россия

У 19-летнего россиянина отказали легкие из-за беспрерывного курения вейпов

Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

У 19-летнего студента из Саратовской области частично отказали легкие из-за беспрерывного курения вейпов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, россиянина госпитализировали с давлением 175/95, сильной одышкой и критически низким уровнем кислорода в крови.

Компьютерная томография выявила фиброз обоих легких. Как объяснили специалисты, вместо живой ткани — плотные рубцы, часть органа навсегда перестала функционировать. Дышать полноценно юноша уже никогда не сможет, подчеркнули врачи.

Студент рассказал, что пристрастился к вейпам в 14 лет. С тех пор он курит их с утра до ночи. Родители не подозревали, что привычка может нанести юноше вред.

Ранее стало известно, что житель Москвы едва не остался без голоса из-за электронных сигарет. ЛОР-хирург обнаружил, что вся левая голосовая складка пациента перекрыта крупной опухолью. Мужчине провели срочную операцию.

