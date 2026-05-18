Отсидевший 20 лет установил свои «порядки» в российском СИЗО

ФСБ: В СИЗО Забайкалья изобличен в создании ячейки АУЕ криминальный авторитет

Криминальный авторитет, отсидевший 20 лет, установил свои «порядки» в СИЗО Забайкалья. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Неоднократно судимый за кражи, угоны, грабежи и вымогательство мужчина занял высшее положение в преступной иерархии и организовал ячейку АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). 44-летний уголовник встал на криминальный путь с 18 лет. В забайкальском СИЗО он установил среди заключенных жесткие правила, а тех, кто отказывался ему подчиняться, избивал.

Рецидивист пропагандировал запрещенную идеологию, заставлял арестантов протестовать против сотрудников СИЗО, а также собирал деньги в общак. В отношении него возбуждено уголовное дело за финансирование экстремистской организации и занятие высшего положения в преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области суд приговорил 12 осужденных, отбывавших наказание в елецкой колонии, за следование идеям АУЕ.