«Белоруссия — наш союзник». В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории соседней республики

Песков назвал нагнетанием слова Зеленского о планах атак с территории Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Москва якобы планирует напасть на Украину с территории Белоруссии.

Официальный представитель Кремля напомнил, что несмотря на то, что Белоруссия и Россия являются союзниками, образующими Союзное государство, Минск обладает суверенитетом.

Не думаем, что подобные заявления заслуживают каких-то комментариев Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Зеленского уличили в подстрекательстве

Вместе с тем официальный представитель Кремля счел заявления президента Украины подстрекательством, направленным на продолжение боевых действий.

Подобные заявления — не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва же, по словам Пескова, рассчитывает на возобновление мирного процесса по Украине, который в настоящее время находится на паузе.

В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Также официальный представитель Кремля выразил надежду на продолжение посреднических усилий США в урегулировании конфликта.

Зеленский заявил о специфической активности Белоруссии на границе с Украиной

В начале мая украинский лидер заявил, что на границе с Белоруссией якобы наблюдается специфическая активность со стороны Минска.

На границе Украины и Белоруссии наблюдалась весьма специфическая активность — с белорусской стороны Владимир Зеленский президент Украины

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Политик добавил, что украинская сторона наблюдает за происходящим и все фиксирует. Зеленский также заявил о готовности Украины отреагировать, «если потребуется». «Украина готова защищать своих людей, свой суверенитет, и каждый должен понимать, кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины», — написал он.