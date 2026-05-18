Врач проанализировал типичный рацион россиян и назвал главные ошибки в питании

Гастроэнтеролог Вялов: Россияне потребляют мало овощей и фруктов

Гастроэнтеролог Сергей Вялов, проанализировав типичный рацион россиян, назвал главные ошибки в питании, которые они совершают. О них доктор предупредил в своем Telegram-канале.

Вялов прокомментировал исследование, в ходе которого аналитики изучили миллионы чеков россиян из продуктовых магазинов. По его словам, жители страны чрезмерно увлекаются хлебом, сладостями и различными напитками, а вот овощей и фруктов в их рационе мало.

Врач предупредил, что дефицит клетчатки и избыток сахара в рационе чреват возникновением инсулинорезистентности, диабета второго типа и запоров. Недостаток овощей и злоупотребление хлебом приводит к воспалению в организме, отекам и проблемам с сосудами. Недостаток белка же может вызвать саркопению, а также спровоцировать появление висцерального жира. А высокое потребление соли в сочетании с дефицитом калия может стать причиной гипертонии, добавил Вялов.

