18 мая 2026

Врач проанализировал типичный рацион россиян и назвал главные ошибки в питании

Гастроэнтеролог Вялов: Россияне потребляют мало овощей и фруктов
Илья Пятыго

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог Сергей Вялов, проанализировав типичный рацион россиян, назвал главные ошибки в питании, которые они совершают. О них доктор предупредил в своем Telegram-канале.

Вялов прокомментировал исследование, в ходе которого аналитики изучили миллионы чеков россиян из продуктовых магазинов. По его словам, жители страны чрезмерно увлекаются хлебом, сладостями и различными напитками, а вот овощей и фруктов в их рационе мало.

Врач предупредил, что дефицит клетчатки и избыток сахара в рационе чреват возникновением инсулинорезистентности, диабета второго типа и запоров. Недостаток овощей и злоупотребление хлебом приводит к воспалению в организме, отекам и проблемам с сосудами. Недостаток белка же может вызвать саркопению, а также спровоцировать появление висцерального жира. А высокое потребление соли в сочетании с дефицитом калия может стать причиной гипертонии, добавил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Зарубина перечислила разрушающие кишечник продукты. По ее словам, к проблемам с этим органом может привести фастфуд.

