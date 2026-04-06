14:34, 6 апреля 2026

Врач перечислила разрушающие здоровье кишечника продукты

Врач Зарубина: Обработанные продукты и фастфуд нарушают работу кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Некоторые привычные продукты могут негативно сказываться на работе кишечника и провоцировать различные расстройства, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, прежде всего нарушают работу ЖКТ обработанные продукты. Они часто содержат большое количество консервантов, красителей и искусственных добавок. Эти вещества способны нарушать баланс микрофлоры кишечника и провоцировать развитие воспалительных процессов, объяснила специалистка.

Еще одной разрушающей здоровье кишечника категорией продуктов Зарубина назвала фастфуд, поскольку в нем содержится много насыщенных жиров, соли и сахара. Частое употребление такой пищи может спровоцировать развитие ожирения, нарушение обмена веществ и проблемы с кишечником.

Также неблагоприятно отражается на состоянии кишечника избыточное потребление сладостей и сахара, добавила специалистка. Она объяснила, что переизбыток сахара создает условия для размножения патогенной микрофлоры, что может приводить к вздутию живота, болям и нарушениям стула.

«Отдельно стоит сказать о молочных продуктах, содержащих лактозу. У людей с непереносимостью этого белка они могут вызывать симптомы кишечной диспепсии — вздутие, диарею и боли в животе», — уточнила Зарубина.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. Повышают риск этого заболевания курение, алкоголь и хронический геморрой, пояснил врач.

