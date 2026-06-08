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02:18, 8 июня 2026Мир

Запад призвали обратить внимание на обращение Путина к военным

Риттер: Украинский конфликт закончится безоговорочной капитуляцией Киева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На Западе никак не отреагировали на ключевой сигнал президента России Владимира Путина, который демонстрирует решимость Москвы добиться целей спецоперации. На это обратил внимание экс-разведчик США Скотт Риттер в беседе с изданием Consortium News.

«В самом конце Путин добавил: <…> "Работайте, братья". Это значит, где бы вы ни находились, где угодно вблизи фронта — продолжайте работать, братья. Именно так солдаты говорят солдатам. И Путин обратился к бойцам, как солдат к солдатам. Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что уже «все кончено», и очевидно, что конфликт на Украине закончится безоговорочной капитуляцией Киева. Несмотря на это, отметил Риттер, Украина пытается навязывать Москве свои условия через попытки атаковать ее территорию или публичные призывы к переговорам, но такая тактика обречена на провал.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратился к российским военным фразой «работайте, братья». Он также заявил, что Зеленский создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.

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