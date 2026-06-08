Макрон, Мерц и Стармер назвали условия для мира на Украине

Лидеры «евротройки» выступили за прекращение огня на Украине

Лидеры стран «евротройки» озвучили условия для достижения мира на Украине. Общее заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, лидера Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца опубликовано по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первым пунктом значится прекращение боевых действий. Политики считают, что отправной точкой для переговоров может стать существующая линия соприкосновения.

«После вступления в силу режима прекращения огня Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, основанные на обязательствах, взятых в Берлине в декабре 2025 года и в Париже в январе 2026 года», — говорится в пресс-релизе. Там же поясняется, что Европа может развернуть иностранный контингент на Украине.

Как добавили лидеры Е3, замороженные российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить «защиту европейских интересов безопасности».

Любые переговоры, которые касаются Евросоюза и НАТО, необходимо проводить с согласия ЕС и государств-членов объединения, а также союзников по НАТО, резюмировали они.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в рамках совместного заявления поддержали участие Европы и США в диалоге с Москвой по Украине. Встреча с участием главы украинского государства прошла на Даунинг-стрит.