Лидеры «евротройки» выпустили неожиданное заявление о переговорах с Россией

Макрон, Стармер и Мерц поддержали участие Европы и США в диалоге с РФ по Украине

Великобритания, Франция и Германия выступают за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором могут участвовать также и европейцы. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран «евротройки», которое было обнародовано по итогам переговоров в Лондоне.

Пресс-релиз опубликован после встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Политики поддержали инициативу о налаживании прямого диалога между Москвой и Киевом, упомянув активное участие Вашингтона и европейских стран в этом процессе.

По их словам, Европа должна сыграть важную роль в любом урегулировании. В коммюнике также приводятся несколько условий, которые, согласно мнению лидеров, могут помочь достичь долгосрочного мира на Украине. Во-первых, участники встречи призвали к немедленному прекращению огня и проведению дальнейших бесед в рамках переговорного трека по сложившейся линии боевого соприкосновения.

В качестве следующих пунктов указываются гарантии безопасности, включающие развертывание иностранного военного контингента, и разморозка российских активов после окончания конфликта. «Для любых переговоров, касающихся ЕС и НАТО, потребуется согласие ЕС и его государств-членов, а также союзников по НАТО», — говорится в тексте заявления.

Ранее Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров по Украине. Сначала Мерц, Макрон и Стармер собрались в формате Е3 без украинского главы.