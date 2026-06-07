Зеленский прибыл на Даунинг-стрит через час после начала переговоров

Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит почти через час после начала переговоров лидеров Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера для обсуждения возможного диалога с Россией. Они приехали около 18:30 (20:30 по Москве) и провели переговоры в формате Е3 без Зеленского. Украинский лидер прибыл на Даунинг-стрит к 19:20.

Ранее главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит. Примерно через 20 минут после начала переговоров кот Ларри вышел из двери резиденции Стармера и отправился на соседнюю территорию, где находится МИД Великобритании.