Главный кот Великобритании сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит

Кот Ларри сбежал перед прибытием Зеленского на Даунинг-стрит на переговоры по Украине

Главный мышелов Великобритании кот Ларри сбежал перед прибытием президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Зеленский приедет на Даунинг-стрит для переговоров по Украине. Для участия во встрече уже прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. В переговорах также поучаствуют канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер.

Лидеры стран проводят встречу в формате Е3 без Зеленского, который приедет позже. Через примерно 20 минут после начала переговоров кот Ларри вышел из двери резиденции Стармера и отправился на соседнюю территорию, где находится МИД Великобритании.

В декабре 2025 года кот Ларри не стал заходить с Зеленским в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит. В октябре 2024 года кот покинул здание правительственной резиденции в момент, когда туда вошел украинский президент вместе с британским премьером.