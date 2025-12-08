Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:51, 8 декабря 2025Из жизни

Главный кот Великобритании отказался заходить в одну дверь с Зеленским

Кот Ларри не стал заходить с Зеленским в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кот Ларри, носящий титул главного мышелова Великобритании, отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщается в трансляции их встречи издания The Guardian.

Кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра, некоторое время был вынужден сидеть у дверей, пока ждали Зеленского. «Пустите Ларри, холодно же!» — писал ведущий трансляции. Наконец президент Украины прибыл, Стармер пожал ему руку и направился с ним ко входу. Однако терпеливо сидевший на крыльце кот отпрыгнул от двери, когда к нему подошел Зеленский.

Это не первый случай, когда Ларри не захотел общаться с Зеленским. В октябре 2024 года кот покинул здание правительственной резиденции в момент, когда туда вошел Зеленский вместе со Стармером.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Главный мышелов Великобритании известен непростым характером. Когда бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак уходил в отставку, в официальном аккаунте кота в соцсетях появилась запись, что он нагадил в ботинок политика на прощание.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, до этого он жил в приюте. Традиция держать котов в резиденциях британских правителей зародилась в XV веке. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год (примерно 10,2 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал усилить контроль за наличными

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Жителей США предупредили о ненормальных опасных оленях

    Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple

    Самолет сел из-за оказавшейся в двигателе птицы в США

    В США заверили в способности Трампа остановить конфликт на Украине

    В ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона бойцов

    Нюша вышла в свет в ультракоротком платье

    США назвали единственной сверхдержавой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok