Главный кот Великобритании отказался заходить в одну дверь с Зеленским

Кот Ларри не стал заходить с Зеленским в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит

Кот Ларри, носящий титул главного мышелова Великобритании, отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщается в трансляции их встречи издания The Guardian.

Кот Ларри, живущий в резиденции премьер-министра, некоторое время был вынужден сидеть у дверей, пока ждали Зеленского. «Пустите Ларри, холодно же!» — писал ведущий трансляции. Наконец президент Украины прибыл, Стармер пожал ему руку и направился с ним ко входу. Однако терпеливо сидевший на крыльце кот отпрыгнул от двери, когда к нему подошел Зеленский.

Это не первый случай, когда Ларри не захотел общаться с Зеленским. В октябре 2024 года кот покинул здание правительственной резиденции в момент, когда туда вошел Зеленский вместе со Стармером.

Главный мышелов Великобритании известен непростым характером. Когда бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак уходил в отставку, в официальном аккаунте кота в соцсетях появилась запись, что он нагадил в ботинок политика на прощание.

Ларри служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года, до этого он жил в приюте. Традиция держать котов в резиденциях британских правителей зародилась в XV веке. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в размере 100 фунтов стерлингов в год (примерно 10,2 тысячи рублей).