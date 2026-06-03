Названы сдерживающие роль юаня в мировой торговле факторы

Росконгресс: Роль юаня в мировой торговле сдерживает управляемый валютный режим

Роль юаня в мировой торговле ограничивает управляемый валютный режим и несвободная конвертация. Факторы, сдерживающие китайскую валюту в качестве глобальной резервной и инвестиционной валюты, назвали в Росконгрессе, сообщает РИА Новости.

В докладе «Новая архитектура международных платежей: финтех-решения для ВЭД» (Внешнеэкономическая деятельность— прим.), который ведомство подготовило для ПМЭФ, отмечается, что получить широкое использование в качестве международного платежного средства юаню не дает ряд ограничений.

«Китай охраняет контроль за движением капитала, регулирование трансграничных финансовых потоков и управляемый валютный режим. Юань не является свободно конвертируемой валютой по счету капитала. Его курс фиксируется ежедневно с допустимым отклонением в плюс-минус два процента, физическим лицам запрещено выводить за рубеж более 50 тысяч долларов или эквивалентную сумму в год, а для иностранных инвесторов сохраняются ограничения на вложения в акции и облигации китайских компаний» — пояснили в Росконгрессе.

Несмотря на техническую доступность китайской системы платежей CIPS в третьих странах участникам необходима полноценная ликвидность в юанях: счета, кредитные линии, рынки форвардов и свопов, инструменты хеджирования, возможности размещения избыточных юаневых остатков, а также доступ к китайским и офшорным активам в этой валюте. Имеющаяся инфраструктура пока уступает долларовой, при этом CIPS не решает проблемы с оплатой поставок санкционных товаров.

По словам вице-президента аналитической компании «Борселл» Ольги Веретенниковой, государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT, так как это создаст конкуренцию на рынке. У России много торговых партнеров по всему миру, и ужесточение санкций со стороны Запада мешает рассчитываться в долларах и евро через SWIFT, объяснила она.