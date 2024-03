Китайские Ping An Bank и Bank of Ningbo не принимают платежи из РФ в юанях

Два китайских банка, Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года. Как сообщают источники в банковском секторе, причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США.

Почему банки КНР отказываются сотрудничать с Россией?

Государственные банки Китая начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточать ограничения после того, как Минфин США в декабре 2023 года пригрозил использовать вторичные санкции против организаций, помогающих России закупать оборудования для военной промышленности.

Ряд финансовых организаций из КНР решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. Также они пообещали усилить проверку своих клиентов на предмет связей с выходцами из РФ и компаниях, которые ведут бизнес в России или поставляют критически важные товары через третьи страны.

По словам экспертов, финансовые организации КНР ужесточают требования из-за угрозы вторичных санкций США. У крупнейших банков КНР есть филиалы в штатах, поэтому логично, что страна пошла по пути мягких ограничений, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Отказы китайская сторона сперва объясняла политикой не сотрудничать с организациями, попавшими под санкции. Зачастую отказы проводить платежи зависели от цели оплаты и компании, производящей транзакцию. В группу риска входят прежде всего сделки с подсанкционными товарами, такими как металлы и компьютерные комплектующие, пояснил заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

В Китае объясняют проблемы с платежами вмешательством третьих стран, которые «создают проблемы». По словам посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя, использование национальных валют должно упростить контакты между предпринимателями двух стран, добавил дипломат.

Из-за дополнительных проверок и необходимости подтверждений, что приобретаемые товары не будут поставляться в Крым или использоваться для нужд оборонного комплекса, ряд банков, которые продолжили сотрудничество с Россией, стали проводить расчеты по максимально обоснованным и прозрачным контрактам со множеством вопросов и проверок. Из-за этого сроки оплаты и проведения транзакций — независимо от того, какая система межбанковских переводов используется: SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS — выросли с одного до трех-пяти дней. В некоторых случаях задержки длились вплоть до 40 дней.

Какие организации Китая больше не принимают платежи из России

Целый ряд банков с международным участием: местные филиалы CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank перестали проводить операции с клиентами из России еще в 2022 году, после первых санкций в ответ на начало спецоперации на Украине.

Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть Чжан Ханьхуэй посол Китая в Москве

С декабря 2023 года банки КНР перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из РФ, так как эти операции легко отслеживаются в США. Позднее ограничили транзакции и в китайской валюте. Так, не принимает платежи из российских подсанкционных кредитных организаций Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Теперь к ним присоединились Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций. Кроме них, возвращать платежи из РФ стали China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank и ряд других структур.

Как продолжать рассчитываться с Китаем в условиях прекращения приема юаней?

Ограничения со стороны партнеров в КНР затруднит проведение расчетов для российских компаний, заявил Тараповский.

Прекратившие расчеты финансовые организации — не единственные в стране, которые сотрудничают с Россией. Ряд организаций, включая крупный Bank of China, продолжают проводить расчеты и в рублях, и в юанях. Кроме того, отмечают отраслевые эксперты, бизнес РФ может совершать платежи через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, может открыть филиал компании в КНР или другой дружественной стране или наладить взаимодействие через гонконгских партнеров.

По мнению Алексея Разумовского из «Импая Рус», ситуация с расчетами с Китаем будет улучшаться, так как между РФ и КНР идет плотное взаимодействие по налаживанию бизнес-процессов. Не исключено, что Москва и Пекин придут к некоторым договоренностям, чтобы упростить сотрудничество для бизнеса.

2,5 - 7 % от суммы перевода составляет комиссия за оплату через третьи страны в Китай

В Кремле признали сложности, с которыми начали сталкиваться отечественные компании при попытках провести расчеты за импорт из КНР. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство занимается этой проблемой и ведет с партнерами плотный диалог по этому поводу.

Ранее Банк России призвал кредитные организации не распространять в публичном пространстве, СМИ и рекламе данные о зарубежных партнерах и механизмах расчета с иностранными компаниями. Молчать о взаимодействии с иностранными партнерами следует, чтобы снизить санкционные риски для самих организаций и их банков-корреспондентов, отметили в регуляторе и попросили участников внешнеэкономической деятельности не раскрывать информацию о возможностях международных расчетов широкому кругу лиц.