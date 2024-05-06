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07:19, 6 мая 2024Экономика

Спрос на новые машины в России замедлился

«Автостат»: продажи новых машин в России снизились на 6,5 % в апреле

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам апреля 2024 года продажи новых автомобилей в России сократились на 6,5 процента в сравнении с мартовским показателем, который оказался рекордным с мая 2021-го, и составили 137 тысяч единиц. О замедлении спроса сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Автостата».

Несмотря на снижение в месячном выражении, годовой прирост составил 81,2 процента. Лидером спроса среди всех марок автомобилей на российском рынке стала Lada (плюс 67,2 процента, до 42,3 тысячи штук). Среди иномарок лучший результат продемонстрировал китайский Haval (рост продаж в 2,1 раза, до 14,6 тысячи).

В целом по итогам первых четырех месяцев этого года в России продали в общей сложности 467,7 тысячи новых автомобилей. В годовом выражении показатель вырос на 89,4 процента, резюмировали эксперты.

Ранее издание РБК подсчитало, что по итогам января-марта продажи новых легковых автомобилей в России без учета коммерческого транспорта увеличились в два раза в сравнении с первым кварталом 2023 года, до 356 тысяч штук. В марте показатель составил 171 849 единиц, а в феврале — 104 тысячи (плюс 85 процентов год к году).

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      Анатолий Акулов
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