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15:35, 18 июля 2026Мир

Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось

Власти ДР Конго сообщили о 874 летальных исходах лихорадки Эбола
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

В Демократической Республике (ДР) Конго увеличилось число жертв вспышки лихорадки Эбола. Подробности публикует «Интерфакс» со ссылкой на заявление властей страны.

Отмечается, что количество летальных исходов из-за упомянутого вируса выросло до 864 человек. Известно, что вспышка эпидемии возникла в восточных конголезских провинциях Итури, Северное и Южное Киву, Верхнее Уэле и Чопо.

«Группы реагирования расширяют эпидемиологический надзор, раннюю диагностику, уход за пациентами и отслеживание контактов для сдерживания распространения заболевания», — сообщили власти.

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В настоящее время уровень смертности в связи с болезнью составляет 39,6 процента. Всего зафиксирован 2181 случай заражения, из них 412 человек смогли выздороветь.

Ранее в июле еще один американец заразился Эболой. Им оказался сотрудник одной из работающих в африканской стране гуманитарных организаций.

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