Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:19, 11 июля 2026Наука и техника

Еще один американец заразился Эболой

Reuters: Второй американец заразился Эболой
Дмитрий Воронин

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Гражданин США заразился лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Reuters сотрудник одной из работающих в африканской стране гуманитарных организаций стал еще одним заразившимся этой болезнью американцем.

Подробности о нем и его состоянии не приводятся. Как следует из ежедневного бюллетеня местного министерства связи и по делам СМИ, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло в ДРК 1830, увеличившись за сутки на 32. При этом текущий показатель летальности составляет 34,9 процента.

Первым в ходе текущей вспышки лихорадки пациентом из США стал в мае 39-летний мужчина, который был доставлен из ДРК в одну из больниц Германии и уже полностью выздоровел.

Эбола начинается с высокой температуры, слабости и мышечных болей, рассказал ранее «Ленте.ру» врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он уточнил, что далее появляется диарея, боли в животе и сухой кашель, приводящий к обезвоживанию организма; примерно у половины заболевших возникает геморрагическая сыпь и кровотечение из десен и носа, постепенно отказывают печень и почки. Инкубационный период, по словам специалиста, составляет от 2 до 21 дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский сделал заявление об ударах «Искандерами»
    Запорожский губернатор сообщил об атаке ВСУ на гражданские автобусы
    Рэпер Дрейк поставил миллион долларов на победу Макгрегора в бою с Холлоуэем
    В Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
    Умер известный итальянский певец
    Министр не увидел необходимости делать 31 декабря официальным выходным
    В России стартовал прием заказов на кроссовер Changan Nevo Q05
    В России призвали закрыть украинские черноморские порты
    Артемий Лебедев назвал «лютейшим кринжем и позором» поведение Украины
    Популярного рэпера обвинили в ущербе инфраструктуре Москвы почти на 100 тысяч
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok