Еще один американец заразился Эболой

Reuters: Второй американец заразился Эболой

Гражданин США заразился лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Reuters сотрудник одной из работающих в африканской стране гуманитарных организаций стал еще одним заразившимся этой болезнью американцем.

Подробности о нем и его состоянии не приводятся. Как следует из ежедневного бюллетеня местного министерства связи и по делам СМИ, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой достигло в ДРК 1830, увеличившись за сутки на 32. При этом текущий показатель летальности составляет 34,9 процента.

Первым в ходе текущей вспышки лихорадки пациентом из США стал в мае 39-летний мужчина, который был доставлен из ДРК в одну из больниц Германии и уже полностью выздоровел.

Эбола начинается с высокой температуры, слабости и мышечных болей, рассказал ранее «Ленте.ру» врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он уточнил, что далее появляется диарея, боли в животе и сухой кашель, приводящий к обезвоживанию организма; примерно у половины заболевших возникает геморрагическая сыпь и кровотечение из десен и носа, постепенно отказывают печень и почки. Инкубационный период, по словам специалиста, составляет от 2 до 21 дня.