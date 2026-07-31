Стало известно об участии потомка религиозного философа Розанова в СВО

RT: Потомок философа Розанова стал военным психологом на СВО

Потомок религиозного философа Василия Розанова в 2022 году ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и стал психологом. Об этом стало известно RT.

Мужчина отправился на фронт в 2022 году, взяв позывной Гриб. За время СВО ему дважды повысили звание — сначала он стал капитаном, а затем — начальником группы психологической работы полка.

«Работаю с личным составом. Моя задача делать так, чтобы люди себя нормально чувствовали, с душевной точки зрения», — пояснил собеседник издания.

По его словам, будучи потомком известного религиозного философа, он со старших классов увлекся специализированной литературой.

«Мне папа со школьных лет говорил, что вот помни, гордись (...) Директор школы в какие-то моменты пытался меня воспитывать этим фактом. Когда я кричал на кого-то или плохо себя вел, он мне всегда говорил: "Дмитрий, вы потомок такого человека, так ведите себя достойно". В целом же, что в школе, что в университете, обычно меня вгоняли в краску вопросами на эту тему», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что потомок российского императора Николая I в восьмом поколении Гавриил Дорошин стал пулеметчиком на СВО. В 2025 году он приезжал в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.