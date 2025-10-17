Ушедший на СВО потомок императора встретился с Путиным

Путин передал привет семье участника СВО-потомка Романовых и Бонапартов

Российский президент Владимир Путин передал привет семье участника спецоперации Гавриила Дорошина с позывным Царь, который является потомком Романовых и Бонапартов. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава России приехал в Большой театр на празднование 20-летия телеканала RT. Путин встретился с участниками СВО, которые в том числе стали героями документальных фильмов телеканала. Среди них был Гавриил Дорошин. Его род с одной стороны идет от Николая I, с другой — от семьи жены Наполеона Жозефины.

Во время мероприятия президент России кратко пообщался с Дорошиным, передав привет его родным. «Дорогая мама, господин президент только что передал привет и тебе, и папе», — сказал на камеру Дорошин.

Ранее Гавриил Дорошин рассказывал, что приезжал участвовать в конфликте в Донбассе еще в 2014 году и не планирует возвращаться во Францию, и объяснял, почему принял решение участвовать в боевых действиях.