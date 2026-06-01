Телеведущая Виктория Боня заявила, что современные стандарты красоты — это иллюзия

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня высказалась о современных стандартах красоты. Интервью с экс-участницей реалити-шоу «Дом-2» публикует издание Peopletalk.

46-летняя телезвезда заявила, что современные стандарты красоты — это иллюзия. Она убеждена, что настоящая красота заключена в энергии человека.

«Можно быть идеально красивой внешне и абсолютно пустой внутри. А можно иметь морщинки, несовершенства, но светиться так, что невозможно оторвать взгляд. И, я думаю, сегодня люди уже устали от искусственности. Всем хочется настоящего», — объяснила собеседница портала.

В апреле Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно».