46-летняя Виктория Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно»

Телеведущая Виктория Боня научилась принимать морщины и седые волосы после гор

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем реалити-шоу «Виктория Боня и Энджи» на YouTube.

46-летняя экс-участница «Дома-2» призналась, что с возрастом научилась принимать себя такой, какая она есть. «Я вот раньше, когда видела у себя морщины или находила седой волос, думала, что это что-то страшное. Сейчас понимаю, что на самом деле все это так прикольно! У меня прям сознание поменялось», — заявила знаменитость.

По словам Бони, горы помогли ей смириться с внешними недостатками. «Когда я взошла, то поняла, что совсем не важно само тело. Что главное не тело, а дух, который внутри меня, а он такой молодой и красивый», — пояснила телезвезда.

