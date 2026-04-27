46-летняя Виктория Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 27 апреля 2026

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня раскрыла отношение к старению фразой «это так прикольно». Размышлениями на данную тему она поделилась в своем реалити-шоу «Виктория Боня и Энджи» на YouTube.

46-летняя экс-участница «Дома-2» призналась, что с возрастом научилась принимать себя такой, какая она есть. «Я вот раньше, когда видела у себя морщины или находила седой волос, думала, что это что-то страшное. Сейчас понимаю, что на самом деле все это так прикольно! У меня прям сознание поменялось», — заявила знаменитость.

По словам Бони, горы помогли ей смириться с внешними недостатками. «Когда я взошла, то поняла, что совсем не важно само тело. Что главное не тело, а дух, который внутри меня, а он такой молодой и красивый», — пояснила телезвезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok