В подмосковном городе запретили электросамокаты

В подмосковном Чехове запретили электросамокаты. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте местной администрации.

Аренду и парковку электросамокатов ограничат по всей территории Чехова и населенных пунктов, входящих в состав городского округа. «Утвердить перечень зон запрета движения средств индивидуальной мобильности кикшеринговых компаний на территории муниципального округа Чехов Московской области», — сказано в документе. Уточняется, что на принятие решения повлияло отсутствие необходимой для такого транспорта инфраструктуры.

Ранее кикшеринг запретили в ряде других подмосковных городов, таких как Люберцы, Дзержинский, Котельники, Раменское, Лобня и Жуковский, а также поселках Томилино, Малаховка, Октябрьский, Мирный и деревне Островцы. В предыдущий раз аналогичное ограничение ввели в Солнечногорске.