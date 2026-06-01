19:02, 1 июня 2026Силовые структуры

В СК раскрыли причину смерти пропавших во время катания на сапбордах россиян

СК: причиной смерти пропавших во время катания на сапбордах на Иртыше стало утопление
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Предварительной причиной смерти пропавшей во время катания на сапбордах пары из Омска стало утопление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

1 июня в реке Иртыш правоохранители обнаружили тело 40-летнего пропавшего. 30 мая в затоне Иртыша вблизи поселка Николаевка нашли его 43-летнюю сожительницу. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Днем 25 мая пара вышла из дома по улице Бульвар Архитекторов в Омске, направилась на Иртыш кататься на сапах, после чего пропала. Сообщалось, что они собрались в сплав на сапах на 1–2 дня. Информацию о точном маршруте они никому не передавали.

