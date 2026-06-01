20:29, 1 июня 2026Путешествия

Россиянка назвала простые способы не быть обворованной в Европе

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Renata Sedmakova / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Барселоне, Испания, россиянка назвала простые способы не быть обворованной в популярном европейском городе. Своим мнением она поделилась на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора видео, в Барселоне довольно напряженная ситуация с уличным воровством. Она рекомендовала не держать сумки или рюкзаки на плече рядом с проезжей частью, поскольку преступники на мотоциклах выхватывают их и уезжают. Кроме того, не стоит оставлять свою сумку без присмотра даже на спинке кресла в кафе или дорогих ресторанах. Аналогичное правило действует и для телефонов, объяснила россиянка.

Ранее российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». По словам автора видео, она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания.

