Назван фаворит Кубка Стэнли перед стартом финальной серии

«Каролину» назвали фаворитом Кубка Стэнли перед стартом финальной серии с «Вегасом»

Букмекеры назвали фаворита Кубка Стэнли в сезоне-2025/2026 перед стартом финальной серии. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики отдают предпочтение «Каролине Харрикейнс», на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,63. Успех ее соперника — «Вегас Голден Найтс» — оценивается коэффициентом 2,33.

За «Каролину» играют россияне Андрей Свечников и Александр Никишин, в составе «Вегаса» выступают их соотечественники Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Третьим вратарем «Харрикейнс» является россиянин Петр Кочетков, но в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли он ни разу не попадал в заявку на матч.

Первая игра финальной серии пройдет в ночь на среду, 3 июня. Стартовые два матча «Каролина» проведет дома.