Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:35, 1 июня 2026Спорт

Назван фаворит Кубка Стэнли перед стартом финальной серии

«Каролину» назвали фаворитом Кубка Стэнли перед стартом финальной серии с «Вегасом»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn / Reuters

Букмекеры назвали фаворита Кубка Стэнли в сезоне-2025/2026 перед стартом финальной серии. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики отдают предпочтение «Каролине Харрикейнс», на победу которой можно поставить с коэффициентом 1,63. Успех ее соперника — «Вегас Голден Найтс» — оценивается коэффициентом 2,33.

За «Каролину» играют россияне Андрей Свечников и Александр Никишин, в составе «Вегаса» выступают их соотечественники Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Третьим вратарем «Харрикейнс» является россиянин Петр Кочетков, но в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли он ни разу не попадал в заявку на матч.

Первая игра финальной серии пройдет в ночь на среду, 3 июня. Стартовые два матча «Каролина» проведет дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

    Археолог выкопал останки д'Артаньяна незаконно

    Врач подсказал простой способ снизить риск смерти

    Рынок смартфонов рекордно рухнет

    Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

    Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

    Уехавший в США российский комик отказался считать себя несчастным

    Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

    Путин заявил о неотвратимом наказании после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok