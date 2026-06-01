Россиянам перечислили восемь запретов перед сдачей анализов крови

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что перед сдачей анализов крови нужно придерживаться восьми запретов. Их она перечислила россиянам в Telegram-канале.

Во-первых, по словам Янг, за сутки до сдачи анализов нельзя заниматься интенсивными силовыми нагрузками. Во-вторых, на этот же период необходимо отказаться от алкогольных напитков. Доктор добавила, что утром перед сдачей анализа крови нельзя принимать лекарства и БАДы.

В-четвертых, за два-три часа до процедуры необходимо отказаться от курения, предупредила врач. Еще четыре запрета Янг посоветовала соблюдать за 8-10 часов до сдачи анализов: не пить кофе и соки, а также не жевать жвачку и не употреблять пищу.

Ранее доцент Наталья Соколова перечислила опасные причины изменения цвета мочи. Красный оттенок она назвала поводом для немедленного обращения к врачу.

