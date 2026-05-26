21:05, 26 мая 2026

Названы опасные причины изменения цвета мочи

Эксперт Соколова: Моча цвета темного пива может указывать на заболевания печени
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom  

Изменения цвета мочи могут указывать на проблемы с почками и на другие серьезные заболевания внутренних органов. Об этом доцент кафедры клинической лабораторной диагностики ИНОПР, доцент ДПО Пироговского университета Минздрава РФ Наталья Соколова рассказала aif.ru.

По словам специалистки, в норме моча должна быть соломенно-желтого цвета. Темно-желтый оттенок может указывать на нехватку жидкости в организме, а цвет темного пива иногда может быть вызван заболеваниями печени.

Особенно опасным признаком эксперт назвала красную или бурую мочу, поскольку это свидетельствует о наличии крови. «Красная или бурая моча — повод для немедленного обращения к врачу, ведь это один из главных симптомов рака мочевого пузыря», — предупредила Соколова. Она также отметила, что причина помутнения мочи бывает связана с бактериями, солями, слизью или воспалительными процессами в мочевыводящих путях.

Специалистка добавила, что важными показателями анализа считается уровень белка, глюкозы и кислотности. Появление белка может указывать на поражение почек, а высокий уровень глюкозы нередко связан с сахарным диабетом. Кроме того, наличие нитритов и лейкоцитарной эстеразы помогает врачам выявлять бактериальные инфекции и воспаление мочевыводящей системы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Аджай Верма назвал норму дефекации. По его словам, у каждого человека норма индивидуальна, важно, чтобы дефекация была постоянной и не вызывала дискомфорт.

