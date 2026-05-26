США не присоединились к заявлению Украины в ООН

США не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине

США не вошли в число стран, которые присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному постпредом республики в ООН Андреем Мельником. На это обратило внимание РИА Новости.

В заявлении Киев призвал к полному и безусловному прекращению огня, а также призвал к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. Как сообщил Мельник, к этому заявлению присоединились страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указал на то, что урегулирование конфликта на Украине не входит в список приоритетов США.