21:33, 26 мая 2026Мир

США не присоединились к заявлению Украины в ООН

США не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США не вошли в число стран, которые присоединились к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному постпредом республики в ООН Андреем Мельником. На это обратило внимание РИА Новости.

В заявлении Киев призвал к полному и безусловному прекращению огня, а также призвал к необходимости принять конкретные гуманитарные меры. Как сообщил Мельник, к этому заявлению присоединились страны Евросоюза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя указал на то, что урегулирование конфликта на Украине не входит в список приоритетов США.

