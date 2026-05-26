Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:23, 26 мая 2026Экономика

Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

Садовод Туманов: Хорошая ягода черешни будет упругой и с зеленой плодоножкой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

При покупке черешни в первую очередь стоит ориентироваться на ее внешний вид и вкус, чтобы не ошибиться с выбором.
О том, на что еще важно обратить внимание, россиянам рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с Telegram-каналом «360.ru».

По словам эксперта, хорошая ягода должна быть упругой иметь зеленую плодоножку, а трещины и вмятины на ней, наоборот, должны отсутствовать. Садовод отметил, что наличие сухой коричневой веточки указывает на то, что черешня лежит уже давно. «Главный способ проверки — попробовать», — посоветовал он.

Специалист рассказал, что российская черешня появляется на рынках и в магазинах в конце мая — начале июня. При этом он уточнил, что большая часть продавцов закупает ягоду на одних и тех же оптовых базах, и нередко даже они не знают точное происхождение черешни, так что ориентироваться на таблички не стоит.

Ранее Туманов дал россиянам рекомендации по выбору вкусной клубники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии визита в Казахстан

    В Москве пожаловались на ресторан с «налогом на дождь»

    Небензя заявил о делении детей на удобных и неудобных жертв

    В России заявили о панике в «британской пропагандистской машине»

    Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

    Москвичка помогла наказать более сотни недобросовестных самокатчиков

    Путин рассказал об отношениях с лидером одной страны

    Ирина Шейк похвасталась прессом в откровенном бикини

    Курорты Краснодарского края затопило после мощного ливня

    ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok