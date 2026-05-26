Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

Садовод Туманов: Хорошая ягода черешни будет упругой и с зеленой плодоножкой

При покупке черешни в первую очередь стоит ориентироваться на ее внешний вид и вкус, чтобы не ошибиться с выбором.

О том, на что еще важно обратить внимание, россиянам рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с Telegram-каналом «360.ru».

По словам эксперта, хорошая ягода должна быть упругой иметь зеленую плодоножку, а трещины и вмятины на ней, наоборот, должны отсутствовать. Садовод отметил, что наличие сухой коричневой веточки указывает на то, что черешня лежит уже давно. «Главный способ проверки — попробовать», — посоветовал он.

Специалист рассказал, что российская черешня появляется на рынках и в магазинах в конце мая — начале июня. При этом он уточнил, что большая часть продавцов закупает ягоду на одних и тех же оптовых базах, и нередко даже они не знают точное происхождение черешни, так что ориентироваться на таблички не стоит.

