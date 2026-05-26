Западная страна отказалась вывозить своих дипломатов с Украины

Норвегия отказалась вывозить дипломатов с Украины вопреки рекомендациям России

Министерство иностранных дел Норвегии отказалось вывозить дипломатический персонал с Украины, несмотря на рекомендацию МИД РФ для иностранцев покинуть Киев как можно скорее. Об этом сообщила газета Dagbladet со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Йоханне Северинсен.

«Министерство иностранных дел не отзывает норвежский персонал с Украины», — отмечает издание.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.