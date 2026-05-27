В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито 4 БПЛА

В Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы.

Развожаев уточнил, что сбито уже четыре беспилотника в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.

Ранее стало известно о попытке ВСУ нанести массированный удар по югу России, в том числе по Крыму. Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», под ударом оказалась Донецкая Народная Республика, там прогремела серия взрывов. Дроны ВСУ были замечены над Макеевкой и Донецком.