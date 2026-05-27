У берегов Омана взорвался танкер

UKMTO: Взрыв произошел на танкере у берегов Омана, топливо попало в море

На танкере у берегов Омана произошел взрыв, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает Reuters.

По его информации, взрыв произошел в левой кормовой части судна возле ватерлинии. Экипаж не пострадал, но часть топлива попала в море.

Инцидент расследуется, отметили в UKMTO. Судам было рекомендовано проходить район с осторожностью и уведомлять о любой подозрительной активности.

Ранее Генеральная компания иракских морских портов сообщила о потери связи с двумя судами под флагом Боливии, находящимися в Персидском заливе.

