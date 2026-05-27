Одно решение Киева вызвало спор в Израиле

JP: Перезахоронение лидера ОУН вызвало спор о чествовании нацистов на Украине

Перезахоронение главы ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника на Украине усилило дискуссию о влиянии нацистской идеологии на современную украинскую государственность. Такое мнение выразила израильская газета Jerusalem Post (JP).

«Эта церемония стала очередным витком в давнем споре о чествовании на Украине националистических деятелей эпохи Второй мировой войны, связанных с сотрудничеством с нацистами», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что ОУН в годы войны сотрудничала с нацистами в борьбе против советской власти и распространяла антисемитские взгляды, участвуя в преследовании евреев в период Холокоста.

Ранее министерство иностранных дел Израиля осудило решение Украины перезахоронить останки Мельника. В дипведомстве призвали не игнорировать историческую правду и память о жертвах, погибших от рук нацистов и их пособников.