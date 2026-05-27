02:00, 27 мая 2026

Модель OnlyFans рассказала о необычном хобби

Юлия Юткина
Фото: @juliaaburch

Канадская порномодель Джулия Берч рассказала о любви к покемонам. Ее слова передает Creatorzine.

25-летняя девушка прославилась на OnlyFans как геймерша. По ее словам, многие думают, что это лишь образ. Клиенты Берч считают, что в свободное от работы время она ходит по клубам. Девушка развеяла этот миф.

В реальной жизни Берч — настоящий интроверт с необычным хобби. Она собирает карточки с покемонами. Как отмечает девушка, центральное место в ее коллекции занимает карточка Мунбреон — специальный выпуск карточки с покемоном Амбреоном. Она купила ее около года назад за 2,7 тысячи долларов (193 тысячи рублей). С каждым годом стоимость этой карточки на рынке растет.

Берч призналась, что обожает покемонов, сколько себя помнит. В подростковые годы она была активным игроком Pokémon GO. «Это был отличный повод выйти на улицу, немного размяться и потусить с друзьями, — вспомнила она. — Кроме тех случаев, когда на улице было очень холодно».

Ранее сообщалось, что в США трое грабителей ворвались в магазин франшизы «Покемон» и украли коллекционные карточки на 116 тысяч долларов. Все похищенные карточки были редкими.

