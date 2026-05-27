03:05, 27 мая 2026

В США назвали дополнение к мирной сделке с Ираном

Белый дом: Расширение Авраамовых соглашений станет дополнением к сделке с Ираном

США считают, что расширение Авраамовых соглашений станет естественным дополнением к сделке с Ираном. Таковым его назвала первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии порталу Semafor.

Она напомнила слова американского лидера Дональда Трампа о том, что эти соглашения принесли существенную выгоду всем подписантам и сделали возможным исторически значимое сотрудничество.

«Так что это было бы естественным дополнением к мирной сделке», — подчеркнула Келли.

Как заявил порталу источник в Белом доме, попытка увязать Авраамовы соглашения с договоренностями с Ираном могут сорвать мирное урегулирование.

Ранее высокопоставленные израильские источники поделились, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху расстроился из-за приближающегося перемирия США и Ирана. По их словам, Нетаньяху особенно обеспокоен тем, что «практически не может повлиять» на американского президента Дональда Трампа.

