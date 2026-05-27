Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:53, 27 мая 2026Интернет и СМИ

В Китае рассказали о пощечине Европе от России во время визита Путина в Пекин

Baijiahao: Ядерные учения РФ во время визита Путина в КНР стали пощечиной Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Российские ядерные учения во время визита президента России Владимира Путина в Пекин стали пощечиной и неприятным сюрпризом для Европы. Об этом пишет китайское издание Baijiahao. Пересказ статьи приводит «АБН24».

«Реакция Европы на происходящее была крайне драматичной — ей словно влепили пощечину», — отметили журналисты.

Они указали на впечатляющий масштаб учений с задействованием десятков тысяч военных и значительного количества техники. По мнению авторов статьи, маневры стали сюрпризом для НАТО, поскольку их никто не ожидал именно в это время.

Китайские журналисты считают, что таким образом Кремль продемонстрировал Западу свою силу, а также указал на прочные отношения с Пекином.

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии, и продлились до 21 мая. Отмечалось, что Вооруженные силы страны впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады в условиях «угрозы агрессии», когда Верховного главнокомандующего — президента Владимира Путина — нет в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин рассказал о причинах изменения параметров бюджета России

    В Госдуме предложили разрешить россиянам регистрироваться в апартаментах

    Обращение фон дер Ляйен к России обернулось унижением для Евросоюза

    Бойфренд переспавшей с тысячей мужчин порнозвезды раскрыл секрет их отношений

    Найдено замедляющее возрастную потерю мышц природное вещество

    Похудевшая рэперша Lizzo показала фигуру в бикини со словами «не хватает полных девушек»

    Мужчина попросил у жены крупную сумму денег и получил отказ по неожиданной причине

    В Китае рассказали о пощечине Европе от России во время визита Путина в Пекин

    В российском регионе нашли исчезнувшую мать с пятью детьми

    Российский военный рассказал о бегстве ВСУ из Гришина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok