В российском регионе нашли исчезнувшую мать с пятью детьми

В Амурской области через месяц нашли исчезнувшую мать с пятью детьми

Женщину с пятью детьми, пропавшую почти месяц назад в Амурской области, нашли, говорится в Telegram-канале поисково-спасательного отряда «Амур».

Как отметили в отряде, многодетная мама все это время жила у подруги в областном центре. Отмечается, что с Ольгой и ее детьми все в порядке.

Ранее сообщалось, что в российском регионе пропала мать с пятью детьми. 30 апреля 33-летняя Ольга Кочергина и ее дети вышли из квартиры на улицу и пропали.

О пропаже женщины с несовершеннолетними заявили сотрудники школы и ПДН, потому что старший ребенок перестал приходить на уроки. Вскоре с женщиной удалось связаться правоохранителям, но она наотрез отказалась отвечать, куда ушла.