Исчезнувшая многодетная россиянка отказалась раскрывать свое местоположение

Исчезнувшая мать с пятью детьми отказалась раскрывать свое местоположение

Исчезнувшая в Благовещенске мать с пятью детьми отказалась раскрывать свое местоположение полиции. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, о пропаже женщины с детьми заявили сотрудники школы и ПДН, потому что старший ребенок перестал приходить на уроки. Полицейские выяснили, что 3 апреля 33-летняя мать собрала пятерых детей и ушла из дома в неизвестном направлении. Вскоре с женщиной удалось связаться правоохранителям, но она наотрез отказалась отвечать, куда ушла.

Известно, что из пятерых детей официально были зарегистрированы только трое. Еще двоих она родила дома.

