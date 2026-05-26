Прохожий кинулся душить и избивать школьника в российском регионе

В Казани взяли под стражу мужчину, который повалил 13-летнего подростка в кусты и стал избивать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Утром 23 мая прохожий набросился на улице на школьника, душил его, после чего кинул в кусты и стал бить по голове. Агрессора остановили очевидцы, они вызвали подростку скорую помощь.
Напавший вскоре был задержан. Ему грозит лишение свободы.
