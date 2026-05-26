Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 26 мая 2026Силовые структуры

Прохожий кинулся душить и избивать школьника в российском регионе

В Казани прохожий напал на школьника и попытался его задушить в кустах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Казани взяли под стражу мужчину, который повалил 13-летнего подростка в кусты и стал избивать. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 23 мая прохожий набросился на улице на школьника, душил его, после чего кинул в кусты и стал бить по голове. Агрессора остановили очевидцы, они вызвали подростку скорую помощь.

Напавший вскоре был задержан. Ему грозит лишение свободы.

Ранее сообщалось, что сын жителя Липецкой области, найденного с ранениями в лесу, планировал расправу два месяца. Он дал признательные показания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет громко». На Украине готовятся к разрушительным ударам после предупреждения России. Киевлян призывают покинуть столицу

    Россиянам назвали провоцирующие запор неочевидные привычки

    Теряющим волосы москвичам раскрыли способы спастись от облысения

    Иран захотел разморозки миллиардов долларов в рамках сделки с США

    ВКС России получили партию самых результативных истребителей

    Шаляпин оценил свой стиль фразой «что ни надень — я прекрасен»

    Бизон насмерть сбил пожилую женщину

    В Совфеде высказались о существовании Литвы в случае атаки на Калининград

    Российская марка Volga раскрыла цены на свои машины

    Верховный лидер Ирана пригрозил США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok