Митрополита Илариона выпустили на свободу

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии, выходит на свободу

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный ранее в Чехии, выходит на свободу. Об этом стало известно из Telegram-канала священнослужителя.

«Митрополит Иларион и оператор выходят на свободу. Подробности позже», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленно освободить митрополита Илариона. В ведомстве расценили произошедшее как целенаправленную провокацию.

Митрополита Илариона задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ в Карловых Варах в Чехии. Отмечается, что в багажном отделении машины митрополита правоохранители обнаружили «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу же начали досмотр.