Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 26 мая 2026Мир

Митрополита Илариона выпустили на свободу

Митрополит Иларион, задержанный в Чехии, выходит на свободу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный ранее в Чехии, выходит на свободу. Об этом стало известно из Telegram-канала священнослужителя.

«Митрополит Иларион и оператор выходят на свободу. Подробности позже», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленно освободить митрополита Илариона. В ведомстве расценили произошедшее как целенаправленную провокацию.

Митрополита Илариона задержали по обвинению в хранении запрещенных веществ в Карловых Варах в Чехии. Отмечается, что в багажном отделении машины митрополита правоохранители обнаружили «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета».

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находились митрополит и сопровождавший его оператор. По их словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу же начали досмотр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

    Известный украинский блогер назвал европейские города филиалами ада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok