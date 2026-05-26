14:45, 26 мая 2026Мир

Китай выступил с призывом после ударов США по Ирану

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Китай призывает США и Иран соблюдать режим прекращения огня на фоне американских ударов на юге Исламской Республики. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает The Guardian.

«Мы настоятельно призываем заинтересованные стороны выполнить свои обязательства по прекращению огня, разрешить споры мирными средствами… и содействовать скорейшему восстановлению мира», — сказала дипломат.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Там уточнили, что среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил США ответом на вторжение в воздушное пространство Ирана. «Террористическая армия США, продолжая свои интервенционистские авантюры в регионе и агрессивные действия, вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива. (...) [КСИР] считает свое право на ответные меры законным и абсолютным», — сказано в обращении.

