Криминальный авторитет установил теневое управление над арестантами в российском СИЗО

В Петербурге положенец из «Крестов» Алхазуров получил 10 лет

В Санкт-Петербурге городской суд приговорил криминального авторитета Имрана Алхазурова, установившего теневое управление над арестантами в колпинском СИЗО №1 (СИЗО-1) к 10 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Алхазуров признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве и участии в экстремизме. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме него на скамье подсудимых оказались и три его подельника. Они также признаны виновными. Суд приговорил их к срокам от четырех до 10 лет колонии.

Как установил суд, Алхазуров был поставлен на высший пост в преступной иерархии следственного изолятора после назначения его двумя «ворами в законе». В качестве «положенца» управлял заключенными, поддерживал криминальные традиции, держал общак и продвигал «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет из Чеченской Республики Омар Бекаев, известный в криминальном мире как вор в законе Омар Уфимский, задержан ФСБ.