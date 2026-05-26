Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 26 мая 2026Силовые структуры

Криминальный авторитет установил теневое управление над арестантами в российском СИЗО

В Петербурге положенец из «Крестов» Алхазуров получил 10 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге городской суд приговорил криминального авторитета Имрана Алхазурова, установившего теневое управление над арестантами в колпинском СИЗО №1 (СИЗО-1) к 10 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Алхазуров признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательстве и участии в экстремизме. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме него на скамье подсудимых оказались и три его подельника. Они также признаны виновными. Суд приговорил их к срокам от четырех до 10 лет колонии.

Как установил суд, Алхазуров был поставлен на высший пост в преступной иерархии следственного изолятора после назначения его двумя «ворами в законе». В качестве «положенца» управлял заключенными, поддерживал криминальные традиции, держал общак и продвигал «АУЕ» («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет из Чеченской Республики Омар Бекаев, известный в криминальном мире как вор в законе Омар Уфимский, задержан ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Российским туристам пообещали отдых без ограничений в охваченной Эболой Уганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok