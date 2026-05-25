Старшего вора в законе Чечни задержали за криминальный статус

Вор в законе из Чечни повторно сел за криминальный статус

Криминальный авторитет из Чеченской Республики Омар Бекаев, известный в криминальном мире как вор в законе Омар Уфимский, задержан ФСБ. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Прайм-Крайм.

По данным издания, самый старший из воров в законе среди уроженцев Чеченской Республики 69-летний Бакаев был задержан по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. На вопрос оперативников о том, является ли он вором в законе, ответил, что таких людей не бывает.

При этом его во второй раз привлекают к уголовной ответственности по данной статье. В первый раз, признав виновным, его осудили на 11 лет особого режима в 2021 году в Удмуртии.

