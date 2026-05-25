10:42, 25 мая 2026Мир

В МИД Китая ответили на вопрос о вышедшем из себя Си Цзиньпине на встрече с Трампом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Сообщения в СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы вышел из себя в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, передает Global Times.

«Что касается встречи глав КНР и США, то Китай уже опубликовал соответствующую информацию [о переговорах]. Содержание упомянутых вами сообщений не соответствует данным, имеющимся в распоряжении китайской стороны», — подчеркнула дипломат.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаити из-за ремилитаризации страны во время переговоров с Трампом. По данным издания, китайский лидер якобы стал говорить громче и раздраженнее, обсуждая Японию. Отмечается, что это «удивило американских чиновников, поскольку ранее эта тема не обсуждалась».

