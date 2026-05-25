Специалисты оценили надежность китайских машин

Эксперт Житнухин: Производители из Китая непрерывно совершенствуют качество авто

Автомобили из Китая пока выходят из строя чаще, чем продукция европейских, японских и южнокорейских компаний. Но их качество постепенно растет: производители Поднебесной непрерывно дорабатывают модели, заявил «Автостату» операционный директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Благодаря внедрению передовых технических решений отставание от мировых лидеров в скором времени сократится до 15-20 процентов. «Например, новые платформы (CMA у Geely, LEPA у Changan) значительно повышают долговечность, а гибридные силовые установки BYD увеличивают ресурс до 200 тысяч километров», — говорит эксперт.

Выводы о низком ресурсе китайских машин некорректные, считает технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его наблюдениям, отдельные модели стойко выдерживают эксплуатацию в российском климате. Большее значение для владельца играет не столько страна сборки, сколько манера вождения и уровень технического обслуживания, объясняет специалист. Адаптация регламентов под местные условия, применение качественных расходников и регулярная проверка систем помогают нивелировать инженерные просчеты при их наличии.

Восприятие глобальных иномарок как более живучих во многом субъективно, считает заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов. Встречаются автомобили европейских, японских, корейских производителей, которые имеют пробег за 300 тысяч километров. Но это, как правило, «успешные модели или качественно обслуженные». «Про некоторые "ушедшие" иномарки мы уже не вспоминаем. Китайские машины за последнее время достаточно подтянулись в качестве. Даже сейчас можно встретить в такси или каршеринге автомобиль с пробегом более ста тысяч километров, поэтому надеемся, что китайские машины будут верой и правдой служить своим владельцам», — подытожил он.

