Иран ответил на угрозы Трампа фразой «у нас есть более важные дела»

МИД Ирана: У Тегерана нет времени отвечать на угрозы Трампа в интернете

Иранские власти сосредоточены на том, чтобы отстаивать национальные интересы Исламской Республики, поэтому у них нет времени отвечать на постоянные угрозы со стороны США в социальных сетях. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит IRIB.

«У нас есть гораздо более важные дела, если мы будем только отвечать на твиты и изображения оппонентов, то не сможем заняться гораздо более серьезными вещами. Мы сосредоточены на продвижении и разработке мер по защите наших национальных интересов», — ответил дипломат на вопрос, почему глава МИД Аббас Аракчи и президент Масуд Пезешкиан не отвечают на угрозы американского лидера Дональда Трампа.

Багаи отметил, что Тегеран имеет собственный стиль ведения внешней политики и «не собирается подстраиваться под оппонентов».

Ранее Трамп намекнул на возможное возобновление атак на Иран. В своем аккаунте социальной сети Truth Social он разместил фотографию, на которой изображена ракета с надписью «Благодарю за ваше внимание к этому вопросу».